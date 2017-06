Trainer flirt met Sneijder: "Zou in mijn systeem passen"

Galatasaray-coach Igor Tudor heeft naar verluidt vraagtekens geplaatst bij de toekomst van Wesley Sneijder. Omwille van fysieke beperkingen zou hij niet langer in het tactische plan passen, maar een langer verblijf in Istanbul is zeker nog mogelijk.



De recordinternational van Oranje heeft allereerst een doorlopend contract bij Galatasaray (2018), maar er is ook interesse voor Sneijder. Istanbul Basaksehir, de nieuwe club van Eljero Elia, wil hem graag inlijven. "Hij is een heel speciale speler", stelt trainer Abdullah Avci tegenover Sporx.



"Ik heb hem aan het werk gezien toen Turkije tegen Nederland speelde. Het is zeker een speler die in mijn systeem zou passen. Een speler als hij zou eigenlijk altijd op het veld moeten staan", aldus Avci. De kans op een transfer binnen Istanbul lijkt echter klein, ook omdat er uit andere landen interesse is getoond.