Roda polst Belgische trainer, maar hoort voorlopig 'nee'

Harm van Veldhoven is definitief begonnen aan zijn comeback bij Roda JC Kerkrade. De oud-trainer gaat de sportieve koers in Limburg bepalen en daarbij wacht onder meer een zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.



Tijdens de play-offs nam Roda JC het besluit om Yannis Anastasiou, die al onderdak had gevonden bij KV Kortrijk, te ontslaan. Onder de interim-staf werd lijfsbehoud een feit. De club wil een soortgelijke strijd echter ontlopen en hoopt onder een nieuw gezicht weer omhoog te krabbelen.



Van Veldhoven zou al informeel hebben gepolst bij Peter Maes, maar voorlopig zou er geen deal mogelijk zijn. "Maes heeft andere prioriteiten", laat de bestuurder weten aan journalist Roel Wiche van De Limburger. De Belgische trainer werd eind 2016 ontslagen door Racing Genk.



Roda praat momenteel met twee kandidaten 'uit het Nederlandse taalgebied'.





