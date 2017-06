"Zij waren bereid om 150 miljoen te betalen voor Messi"

In 2004 maakte Lionel Messi zijn debuut voor FC Barcelona. Dertien jaar later is de Argentijn nog altijd in Camp Nou te bewonderen met een jaloersmakende erelijst als bekroning, maar het had ook heel anders kunnen lopen.



De Argentijn stond ooit namelijk op het punt om te vertrekken. "In 2006 deed Inter een bod. Zij waren bereid om de afkoopclausule van 150 miljoen euro te betalen. Dat is ook waarom we die later tot 250 miljoen verhoogd hebben", onthult ex-voorzitter Joan Laporta tegenover The Guardian.



Laporta wist de vader van de toen negentienjarige Messi echter te overtuigen. "Ik zei hem: 'Ze zullen de clausule moeten betalen, want ik verkoop hem niet. Hier zal hij gelukkig zijn en prijzen pakken. Daar zal hij er alleen financieel op vooruitgaan.'" De rest is geschiedenis.