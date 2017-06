Gerbrands reageert op verzoeken: "Is ondoenlijk"

PSV is niet van plan om deze zomer te reageren op transfergeruchten, zoals de vermeende komst van Hirving Lozano (Pachuca CF). Algemeen directeur Toon Gerbrands acht dit niet wenselijk.



Via zijn Twitter-account stelt de bestuurder: "In de transferperiode kunnen we alleen feiten melden. Dat is onze koers. Ingaan op alle geruchten werkt niet en is ondoenlijk."



Niet alle PSV-fans zijn het eens met deze koers. Een deel van de achterban eist meer openheid van de Eindhovenaren, zeker na de derde plek van afgelopen seizoen.





In de transferperiode kunnen we alleen feiten melden. Dat is onze koers. Ingaan op alle geruchten werkt niet en is ondoenlijk https://t.co/ziQXKQdFKL — Toon Gerbrands (@ToonGerbrands) 16 juni 2017