'Haarscheurtjes rond Conte: Chelsea ontkent'

Chelsea weerspreekt dat Antonio Conte al na één jaar vertrekt. De 47-jarige Italiaan leidde de Londenaren naar het kampioenschap en is populair bij de fans, maar de afgelopen maanden zouden er haarbreukjes zijn ontstaan.



Conte hoopt na het kampioenschap op een volgende stap in de ontwikkeling van de ploeg. Op de transfermarkt zou de manager willen toeslaan, maar naar verluidt zou de clubleiding zijn lijn onvoldoende volgen. Het uitblijven van grote transfers zou ondanks het vroege stadium een pijnpunt zijn.



Bovendien ontstond er ophef door Diego Costa. De Spaanse Braziliaan mocht zowel in de zomer als de winter niet vertrekken, maar onlangs liet Conte hem opeens per sms weten dat hij de spits niet meer nodig heeft. Ook dat zou hem door de clubleiding niet in dank worden genomen gezien de waardevermindering.



De toekomst van Conte werd in de buitenlandse media als twijfelachtig bestempeld, maar Chelsea noemt dat onzin. Er zou zelfs aan een nieuw contract worden gewerkt.