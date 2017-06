Asensio is fier: 'Messi past nu niet bij Real Madrid'

Real Madrid staat bekend als club waar de grote sterren thuishoren. Cristiano Ronaldo loopt er op dit moment bijvoorbeeld rond, maar zou Lionel Messi ook in de ploeg passen? Marco Asensio denkt van niet.



Hoewel velen Messi blijven bestempelen als beste speler ter wereld, denkt Asensio dat Real de stervoetballer van FC Barcelona niet nodig heeft. "Op dit moment niet", vertrouwde hij Marca toe. "De selectie is heel goed zoals die is. Als we de selectie houden zoals deze is, is het perfect."



Toch is de kans groot dat er een aantal sterkhouders vertrekken. James Rodriguez en Álvaro Morata lijken sowieso af te zwaaien in het Bernabéu, dat het mogelijk ook moet stellen zonder Ronaldo. De Portugees zou na de afgelopen tijd voor een transferwens hebben gekozen.