Alves adviseert Juventus-ster om verder te kijken

Dani Alves is zeer goed te spreken over Gianluigi Buffon, die het grootste deel van zijn loopbaan voor Juventus speelt. Toch adviseert hij teamgenoot Paulo Dybala om verder te kijken dan de Oude Dame.



"Paulo is een speler die in de toekomst echt de vruchten gaat plukken", vertelt de Braziliaan aan Esporte Interativo. "Hij is een fantastisch talent, maar ik denk te weten wat er nodig is om op alle fronten beter te worden en daarvoor moet hij uiteindelijk Juventus verlaten. Wanneer? Dat weet ik niet."



Dybala is nadrukkelijk gelinkt aan FC Barcelona en Real Madrid. De Argentijn werd zelfs als topprioriteit bestempeld in de wandelgangen, maar hij koos er uiteindelijk voor om tot 2022 bij te tekenen. Of hij die verbintenis gaat uitdienen is echter de vraag.