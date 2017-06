Groningen-smaakmaker: "Mezelf wel wat overschat"

Bryan Linssen scoorde makkelijk bij Heracles Almelo, maar beleefde een moeizame eerste seizoenshelft bij FC Groningen. Volgens de buitenspeler knaagde dit aanvankelijk behoorlijk.



"Ik heb mezelf daarin wel wat overschat. Bij Heracles was ik een bepalende speler geworden. Daar had ik een vrije rol, kon ik in principe doen en laten wat ik wilde", zo vertelt Linssen aan het FC Groningen Journaal. In Groningen veranderde dat. "Tegenstanders gingen zich ingraven. Ik moest me daarom aan de afgesproken looplijnen houden, want we moesten proberen er door heen te komen. Daar had ik wel wat moeite mee."



"Ik ging meer nadenken dan mij lief was", beaamt de aanvaller, die de gevolgen merkte. "Ik ging geforceerd op zoek naar goede momenten. Ik ging er over nadenken omdat ik zo graag wilde. Op een gegeven moment scoorde ik wel en na het tweede en derde doelpunt ging het vanzelf. Dan schoot ik op doel en was het raak. Of sprong ik in de lucht, kwam de bal op mijn hoofd en was het een doelpunt."