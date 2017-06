ED geeft PSV-fans hoop: "Echt op de eerste rij"

Hirving Lozano zorgt onderhand voor een ware soap. Zijn transfer leek al meermaals te zijn afgeketst, maar de afgelopen dagen is zijn komst naar PSV opeens weer een hot item. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn de geluiden nog altijd hoopgevend.



Het regionale medium meldt: "De club is volgens betrouwbare bronnen ter plekke heel ver gekomen in de onderhandelingen over Lozano, maar wil pas iets aan de buitenwacht laten weten als er een definitief akkoord is, óf als de onderhandelingen definitief zouden klappen."



Lozano zelf zou 'dolgraag' naar PSV willen verkazen, maar zijn club Pachuca CF zal zijn in 2020 aflopende contract niet makkelijk laten afkopen. "Clubbestuurders van Pachuca hebben meerdere Mexicaans journalisten inmiddels ingefluisterd dat PSV dan echt op de eerste rij zit om Lozano in te lijven en zich al in de handen mag wrijven."



Het ED kreeg dit ook bevestigd. De voorwaarden blijven onduidelijk. Pachuca zou vijftien tot twintig miljoen euro eisen, maar dat bedrag kan PSV niet alleen ophoesten.