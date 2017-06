Ajax-aanvoerder Davy Klaassen is donderdagavond officieel gepresenteerd als aanwinst van Everton. De middenvelder laat een leegte achter, maar Ronald de Boer voorziet intern voldoende mogelijkheden om zijn vertrek op te vangen.



"Je hebt Abdel Nouri, Donny van de Beek, Frenkie de Jong en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar", aldus de tweelingbroer van Frank de Boer tegenover FOX Sports. "Ziyech moet die leidersrol misschien wel gaan overnemen en ik denk dat hij daar klaar voor is. Er zijn kandidaten genoeg en die moeten het laten zien."



"Klaassen heeft het laten zien, maar die kwam ook langzaamaan", zo benadrukt de analist, die Ajax vooral graag voor jeugdspelers ziet kiezen. "Hopelijk pakken de jongens die ik net opnoem het stokje over."





