'Ronaldo geeft transferwens toe bij nationale ploeg'

Menigeen voorziet een stiekem plannetje in de berichtgeving rond Real Madrid-sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugees zou op deze manier een hoger jaarsalaris willen afdwingen, maar het verhaal lijkt écht geloofwaardig.



Portugese media maakten melding van het transferverzoek van Ronaldo, die onvoldoende steun zou ervaren in Madrid. De belastingfraudezaak zou woede in hem los hebben gemaakt. Ook Spaanse melding volgden met de wens van de aanvaller om zijn heil elders te zoeken.



Volgens Marca heeft Ronaldo zijn transferwens bevestigd tegenover een aantal internationals van Portugal. De nationale ploeg is in voorbereiding op de Confederations Cup.





BOOM! Cristiano today said the following words to Portugal teammates, according to Marca: "I'm leaving Real Madrid, there is no way back" — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 juni 2017