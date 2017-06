'Concurrentie voor PSV: Spanje ook een optie'

Marco van Ginkel gaat binnenkort in overleg met Chelsea naar zijn toekomst kijken. De productieve middenvelder heeft inmiddels een aantal aanbiedingen op zak, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.



Van Ginkel werd de afgelopen seizoenshelft opnieuw uitgeleend aan PSV. De Eindhovenaren willen hem behouden, maar er is concurrentie tot stand gekomen. Volgens journalist Elfrink is er onder meer concrete interesse uit Spanje. Turkije werd ook genoemd, maar dat zou 'onzin' zijn.



De middenvelder gaat binnenkort met Chelsea praten om zijn toekomst te bepalen. Het is onwaarschijnlijk dat hij bij de Engelse kampioen op voldoende speeltijd kan rekenen.





Aanbiedingen zijn er wel voor Van Ginkel. #PSV heeft concurrentie uit oa Spanje (Turkije = onzin). Hij zet eea nog op een rij met Chelsea. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 16 juni 2017