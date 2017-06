OFFICIEEL: Eredivisie-bekende terug naar België

Jan Wuytens heeft eindelijk een nieuwe club gevonden. De 32-jarige Belg speelde in Nederland voor PSV, Heracles Almelo, FC Utrecht, AZ en keert deze zomer terug naar eigen land.



Sporting Hasselt heeft vrijdag zijn komst wereldkundig gemaakt. Hans Somers (ex-speler van onder meer FC Utrecht) wordt de nieuwe trainer bij de Belgische club en Wuytens gaat er aan de slag in de rol van speler/assistent-trainer.



Wuytens was al vele maanden op zoek naar een nieuw club nadat zijn contract bij AZ verbroken werd. De verdediger liep nog als proefspeler mee bij ADO Den Haag, maar hij besloot zelf af te zien van een dienstverband in het Kyocera Stadion.