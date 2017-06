'PSV-reserve in beeld bij promovendus NAC Breda'

Remko Pasveer zet zijn loopbaan mogelijk voort bij promovendus NAC Breda. De reservedoelman van PSV is in beeld om de nieuwe sluitpost te worden in het Rat Verlegh Stadion, zo meldt Omroep Brabant.



NAC is in Jorn Brondeel de vaste nummer één kwijtgeraakt aan FC Twente en zoekt nu dus een opvolger. Pasveer zou nu dus in beeld zijn. Eerder werd zijn naam al gelinkt aan sc Heerenveen, maar zij hebben in Warner Hahn al een nieuwe doelman aangetrokken.



Pasveer (33) verruilde Heracles Almelo in 2014 transfervrij voor PSV. Een vaste basisplaats veroverde hij echter niet. Onlangs liet de doelwachter al weten op zoek te gaan naar een nieuwe club, omdat hij zijn laatste jaren op profniveau niet op de bank wil slijten.



Zelf is hij niet op de hoogte van de Bredase interesse. Wel zou een andere club in de race zijn.





