Henk de Jong heeft zijn tweede periode bij FC Groningen afgesloten om hoofdtrainer te worden bij De Graafschap. Een toekomstige terugkeer in het Noordlease Stadion is voor hem echter niet uitgesloten.



"Ooit misschien wel, maar nu niet. Ik moet het eerst goed doen bij De Graafschap", zo laat De Jong weten aan Herestraat Helemaal. "FC Groningen is natuurlijk wel een prachtige club. Maar Groningen heeft nu een goede trainer, een uitstekende trainer. Ze willen eigenlijk hogerop en dat gaan ze komend seizoen ook doen."



De Jong begon het seizoen als accountmanager. "Ik ben misschien een vreemde vogel", geeft toe. "Maar ik ga niet niks doen. Ik had vlak na het ondertekenen van het contract alweer ergens anders heen gekund. Ik heb gezegd dat ik dat niet ging doen, omdat ik ‘ja’ had gezegd tegen de functie van accountmanager."



"Ik weet alleen niet of Nijland me nog wil hebben. Dat Hans (Nijland, red.) opstandig was toen ik wegging als accountmanager, was voor mij een groot compliment. Dan was hij toch tevreden", lacht De Jong, die lovend is. "Wat hij gepresteerd heeft bij FC Groningen is uniek. Alleen het stapje naar de topvijf moet nog gemaakt worden.”