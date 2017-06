Van de Looi schrok: "Echte schema heel wat beter"

Willem II-trainer Erwin van de Looi kan wel leven met het competitieprogramma dat deze week wereldkundig werd gemaakt. Volgens de oefenmeester ziet het er goed uit.



"Ik heb een fake-programma gezien op internet, met voor ons meteen toppers thuis tegen Ajax en PSV en een wedstrijd op kunstgras. Dan is dat echte schema heel wat beter", vertelt hij aan het Brabants Dagblad. Nu wacht een ontmoeting met Excelsior (thuis), Vitesse en Feyenoord (uit).



Willem II heeft inmiddels een aantal in- en uitgaande transfers gerealiseerd. "Aan verdere uitbouw van de selectie wordt hard gewerkt. We weten waar we mee bezig zijn. Er loopt een aantal zaken dat morgen zomaar rond kan komen maar ook nog wat langer kan duren. Het zou prettig zijn als er bij het begin van de voorbereiding meer nieuwe gezichten zijn. Dat geeft energie."