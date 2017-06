ADO-leiding krijgt bij verstrijken deadline slecht nieuws

De gemeente Den Haag heeft vooralsnog niet ingestemd met de begroting van ADO Den Haag. De deadline van de KNVB verstreek afgelopen nacht, maar volgens het Algemeen Dagblad bleef de gewenste 'ja' uit.



De gemeente heeft een gouden aandeel in ADO en heeft dus een belangrijke vinger in de pap. Zo moet men de begroting voor het nieuwe seizoen goedkeuren, maar beide partijen kunnen het hier niet eens over worden. De clubleiding is namelijk van mening dat het geschetste financiële plaatje klopt.



Wethouder Tom de Bruijn (D66) deelt die mening niet en noemt het 'niet realistisch'. "Zowel bij de uitgaven- als aan de inkomstenkant niet." Het is nu aan ADO om de vervolgroute te kiezen. Men kan besluiten om uitstel aan te vragen bij de KNVB en een nieuwe conceptbegroting neer te leggen bij de gemeente, de zevende.