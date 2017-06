'Arsenal mengt zich met 'aardige aanbieding' in strijd om Lacazette'

De geruchten over interesse van Arsenal in Alexandre Lacazette deden al even de ronde, maar nu is er ook daadwerkelijk bevestiging. Volgens de president van Olympique Lyon heeft de Premier League-club namelijk al een 'aardige aanbieding' gedaan.



"We waren aan het onderhandelen met Atlético Madrid. We hebben hem toen verteld dat hij mocht vertrekken, maar de transfer viel uiteindelijk in het water. Nu hebben we een aardige aanbieding van Arsenal ontvangen, maar als het aan ons ligt vertrekt hij niet zomaar", vertelt Jean-Michel Aulas aan Sky Sports.



De Franse voetballer maakte in het afgelopen seizoen indruk met 37 doelpunten in 45 wedstrijden. Daarnaast wist de spits, die nog tot 2019 vastligt in Lyon, vijf assists af te leveren.