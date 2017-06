Tévez aast ondanks waanzinnig salaris op vertrek uit China

Carlos Tévez tekende in december een contract bij Shanghai Shenhua, maar inmiddels lijkt de Argentijn al niet meer in zijn nopjes in Azië. Geld maakt in het geval van Tévez dus niet gelukkig, want de aanvaller strijkt bij de Chinese club wekelijks zo'n 700.000 euro op.



Er gaan geruchten over een terugkeer naar zijn grote liefde Boca Juniors. "Ik vertrok niet om Boca pijn te doen. Ik weet ook niet wat ik na dit seizoen ga doen", vertelt de 33-jarige voetballer aan TyC Sports. "Als ik niet meer hongerig ben, is hier langer blijven lastig. Ik moet mezelf hervinden."



"De journalisten vonden het vooral vervelend dat ik er niets over zei. Zij wilden dat ik een brief zou schrijven, maar ik vond het heel moeilijk. De fans van Boca willen me altijd in het shirt van de club zien, nu nog steeds."



"In eerste instantie wees ik de miljoenenaanbieding uit China ook af, omdat ik Boca in mijn hoofd had. Pas na de laatste wedstrijd besloot ik toch te gaan, na overleg met mijn partner Vane. Flor, mijn oudste dochter, vroeg me in de kleedkamer van Boca om te blijven. Blijven was ook de gemakkelijkste keuze, want de fans van Boca houden van mij. Ik koos desondanks voor de moeilijke weg", aldus Tévez.