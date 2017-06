'Toch weer hoop voor PSV-goalie Zoet'

PSV-doelman Jeroen Zoet wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar SCC Napoli. Bij de Italiaanse topclub was routinier Pepe Reina de eerste doelman, maar hij lijkt nu op weg naar de uitgang.



Napoli wilde Reina in eerste instantie graag behouden, maar volgens Il Mattino heeft de clubleiding nu besloten geen moeite meer te doen om Reina over te halen. De Spaanse doelman wordt in verband gebracht met onder andere Newcastle United.



Het nieuws over Reina is mogelijk goed nieuws voor Jeroen Zoet. De doelman van PSV staat op de radar van de club en zou eventueel de vervanger van Reina kunnen worden. Alex Meret, doelman van Udinese, staat echter ook nog altijd op het lijstje van Napoli.