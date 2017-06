Nieuwe Roda JC-directeur belooft: "Geen grote avonturen meer"

Harm van Veldhoven is de nieuwe technisch directeur van Roda JC. Hij is van plan om de club weer een eigen gezicht te geven. Dat vertelt hij in Dagblad de Limburger.



Hij wil breken met het beleid van investeerder Aleksei Korotaev. "We gaan meer zoeken naar herkenbaarheid. Spelers uit Nederland en België, pak Duitsland ook maar erbij. Geen grote avonturen meer. Het spelersbudget zal lager zijn dan in de afgelopen jaren. Ik heb nu in de Jupiler League rondgekeken, daar zag ik hoe clubs met een minimaal budget een aardig ploegje op de been konden brengen. We gaan investeren in alle takken, ook in eigen jeugd."



Van Veldhoven is ook al bezig met de aanstelling van een nieuwe trainer: "We zijn op dit moment met twee kandidaten in gesprek. Uit Nederlands taalgebied. Een goede communicatie met de spelersgroep is belangrijk."