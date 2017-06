Everton-aanwinst Klaassen ambitieus: 'Dat is het doel'

Davy Klaassen rondde donderdagavond zijn transfer van Ajax naar Everton definitief af. Toch had Klaassen al een paar weken geleden gesprekken met trainer Ronald Koeman, zo geeft de middenvelder aan in gesprek met de NOS.



"We hebben heel goed kunnen praten, over voetbal en de club in het algemeen. Hij heeft goede plannen met de club en zei dat hij toch wat doelpunten nodig heeft", aldus Klaassen. Het speelschema van de Premier League is inmiddels bekend en de start voor Everton is loodzwaar. Na een thuiswedstrijd tegen Stoke City neemt de nieuwe club van Klaassen het op tegen Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester United.



"Het is ons doel een aanval te doen op de topvijf", aldus Klaassen, die nu eerst vakantie gaat vieren. "Waarheen? Dat ga ik niet verklappen. Maar niet naar Engeland..."