'Raiola brengt Internazionale op de hoogte van derde Ajacied'

Ajax lijkt zich in de zomerse transferperiode zorgen te moeten maken. De Amsterdammers lijken inmiddels voor een ware leegloop te staan en daar doet Internazionale graag nog even een schepje bovenop. De Italianen hebben het oog plots gericht op twee verrassende Ajacieden.



Internazionale is al een tijdje op zoek naar versterkingen. In die zoektocht is het vizier nu niet gericht op één speler van Ajax, maar liefst twee. Zowel Matthijs de Ligt als Davinson Sanchez zijn op de radar van de Italianen verschenen.



Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Mino Raiola nu ook Kenny Tete op de radar van Inter laten verschijnen. De Amsterdammers hebben een akkoord bereikt over de transfersom met Galatasaray, maar Tete twijfelt of hij naar de Turkse competitie wil verkassen. Mogelijk voelt hij meer voor de Serie A.