'Het is beter voor Ajax, je moet er een strik omheen doen'

Davy Klaassen maakte donderdagavond definitief de overstap van Ajax naar Everton. Daarmee raken de Amsterdammers hun captain kwijt, maar volgens Aad de Mos en Youri Mulder is er geen man overboord.



"Ik denk ook dat het voor Ajax beter is dat hij gaat. Ik denk dat je er een strik omheen moet doen. Niet omdat hij zo slecht is, maar je hebt Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Abdelhak Nouri niet te vergeten", zegt De Mos in het programma Rondo van [i]Ziggo Sport[i].



Mulder sluit zich aan bij de mening van De Mos. "Je bent 24, dit is wel het moment. Als je in de jeugd bij Ajax speelt en je komt in het eerste: dan wil je een keer door", stelt de oud-spits.