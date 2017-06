'Galatasaray doet Ajax voorstel: Oud-Ajacied + 1,5 miljoen'

Alhoewel Kenny Tete al heeft aangegeven dat Galatasaray niet bovenaan zijn lijst met clubs staat, is de Turkse partij zeer geïnteresseerd in de rechtsback. Om Ajax overstag te laten gaan, is de Turkse club zelfs bereid om een speler te sturen en geld te betalen.



Volgens beIN Sports denkt Galatsaray erover na om een voorstel aan Ajax te doen waarbij de Amsterdammers een oude bekende terug zien keren. Voor Tete wil de club 1,5 miljoen euro betalen en Nigel de Jong naar Amsterdam sturen.



Mocht de deal doorgaan, dan ziet Ajax een oude bekende terugkeren. De Jong droeg in het verleden al het shirt van de club uit Amsterdam en fans roepen massaal om zijn terugkeer.