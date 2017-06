'Ajax zoekt versterkingen voor al deze posities'

Ajax pakte afgelopen seizoen geen enkele prijs, maar toch deden de Amsterdammers het niet verkeerd. Ze eindigden op de tweede plek in de Eredivisie en op de tweede plek in de Europa League. Het levert enorm veel belangstelling op voor de spelers van de Amsterdammers.



Dat Ajax zelf ook op zoek moet naar versterkingen, is dan ook duidelijk. Volgens het Algemeen Dagblad zijn er een aantal posities waarvoor de club versterkingen zoekt. Om te beginnen is Ajax sowieso nog op zoek naar een tweede doelman, iemand die achter André Onana kan plaatsnemen.



Daarnaast zal de club de markt opgaan als een geschikte linksback of een geschikte buitenspeler beschikbaar komt. Ook lijkt Ajax op zoek te moeten naar een nieuwe rechtsback, nu zowel Joël Veltman als Kenny Tete op weg lijken naar het buitenland.

