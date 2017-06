'FC Groningen raakt beste speler kwijt aan Premier League'

Mimoun Mahi steeg afgelopen seizoen ver boven zijn ploeggenoten uit. De aanvaller werd écht gezien als de beste speler van FC Groningen. Een uitgaande transfer lijkt dan ook onvermijdelijk, helemaal nu bekend is dat een transfer naar de Premier League staat te wachten.



Mahi staat volgens Britse media op het verlanglijstje van drie verschillende clubs uit Engeland. Everton, Newcastle United en Crystal Palace worden allen genoemd als de nieuwe werkgever van de speler van de Trots van het Noorden.



Dat Mahi ineens zo gewild is, is ook geen verrassing. Afgelopen seizoen was hij in de Eredivisie goed voor zeventien goals en twee assists. Ook Nederlandse clubs denken dan ook aan zijn komst.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.