'Deze club gaat er met Traoré vandoor'

Ajax had Bertrand Traoré afgelopen seizoen op huurbasis rondlopen. De aanvaller liet Chelsea tijdelijk achter zich om in Amsterdam aan spelen toe te komen. Het was een avontuur met pieken en dalen voor Traoré, maar het levert hem waarschijnlijk wel een nieuwe club op.



De spits lijkt niet voor te komen in de plannen van trainer Antonio Conte, waardoor Traoré op zoek kan naar een nieuwe werkgever. Volgens Transfermarketweb gaat dat Olympique Lyon worden, waar hij op huurbasis binnengehaald wordt als opvolger van Alexandre Lacazette.



Eerder was er ook sprake van belangstelling van West Ham United. Olympique Lyon wordt nu echter gezien als de club met de beste papieren om Traoré daadwerkelijk binnen te kunnen halen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.