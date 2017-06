‘Real Madrid wil na Kroos Bayern opnieuw beroven van sterspeler’

Het is ondertussen alweer drie seizoenen geleden dat Real Madrid Bayern beroofde van één van hun absolute sterspelers. Toni Kroos maakte de overstap van Munchen naar De Koninklijke. Hij zou deze zomer wel eens kunnen gevolgd worden door een andere ster van Bayern.



Zo toonde Real Madrid in eerdere transferperiodes ook al interesse in David Alaba. De verdediger annex middenvelder geldt bij Bayern als een absolute steunpilaar. Volgens Diario Gol zou de interesse van de Koninklijke in de Oostenrijker deze zomer weer oplaaien.



Florentino Perez zou naar verluidt al contact hebben opgenomen na de wedstrijd tussen Bayern en Real in de kwartfinales van de Champions League. Vorige zomer zou Real 65 miljoen euro hebben geboden, maar zag zijn bod toen afgewezen. Met enkele miljoenen meer, lukt het deze zomer misschien wel.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.