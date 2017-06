OFFICIEEL: Ajax verkoopt aanvoerder Klaassen aan Everton

Ajax en Everton FC hebben overeenstemming bereikt over de transfer van Davy Klaassen naar de Engelse club. Dat meldt de Eredivisionist donderdagavond via de officiële kanalen. Met de overgang is een transfersom gemoeid van 27 miljoen euro. De aanvallende middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2019 onder contract bij Ajax.



"Natuurlijk hadden wij onze aanvoerder liever nog een jaar hier gehouden, maar Davy is inmiddels 24 jaar. Hij maakt al zes seizoenen deel uit van de A-selectie, nadat hij hier de gehele jeugdopleiding doorlopen heeft Eigenlijk is hij daarmee een voorbeeld voor spelers die vanuit onze jeugd in het eerste elftal komen", vertelt directeur spelersbeleid Marc Overmars op de clubwebsite.



"Hij heeft ieder seizoen stappen gemaakt in zijn ontwikkeling en hij is nu klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Wij bedanken hem voor de mooie jaren bij Ajax en wensen hem veel succes bij Everton", aldus Overmars.