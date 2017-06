"Ik wil graag spelen, maar Guardiola gelooft niet in me"

Nolito wil deze zomer heel graag vertrekken bij Manchester City, maar de Premier League-club zou volgens de Spanjaard veel te veel geld voor hem vragen. Een transfer is daardoor nog ver weg.



"Sinds december heb ik weinig meer gespeeld. Ik wil speelminuten maken en kansen krijgen. Hierdoor wil ik terug naar Spanje", vertelt de 30-jarige voetballer aan El Larguero.



"Ik wil spelen, maar Guardiola gelooft niet in me. Ik vind het niet erg om naar Sevilla, Celta of een ander team te vertrekken. Maar ik denk dat City een flink geldbedrag voor me wil ontvangen, omdat zij veel voor me betaald hebben", aldus Nolito.