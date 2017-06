'Bayern Munchen heeft Atlético-aanvaller in het vizier'

Bayern Munchen verbrak gisteren zijn eigen transferrecord met de komst van Corentin Tolisso. De middenvelder werd weggeplukt bij Lyon voor zo’n 41 miljoen euro. Daar lijkt het echter niet bij te blijven bij Der Rekordmeister. Naar verluidt willen ze nog enkele grote spelers halen.



Zo werd de naam van Alexis Sanchez al meermaals in verband gebracht met Bayern. De geruchten hieromtrent worden ook steeds nadrukkelijker. Volgens Het Nieuwsblad wordt ook de zaak van Yannick Carrasco opnieuw heropend. De naam van Carrasco viel eerder al in Munchen. Hij zou een afkoopclausule van 100 miljoen euro in zijn contract hebben staan.



Van het hoge transferbedrag hoeven we dezer dagen niet zozeer meer op te schrikken. Desondanks ligt de moeilijkheidsgraad voor een transfer van de Rode Duivel intussen wel hoger. Atletico zag zijn transferverbod onlangs namelijk bevestigd en mag zo geen inkomende transfers verrichten. De kans is dan ook klein dat ze één van hun sterkhouders van de hand zullen doen.