Politie zet hele bijzondere Feyenoord-supporter in het zonnetje

Het voetbalseizoen zit er alweer een tijdje op en dat was voor de Bereden Politie een goede reden om een hele bijzondere supporter van Feyenoord eens in het zonnetje te zetten.



"Na twee interlands nog de afgelopen weken moeten we niet alleen de voetbalwedstrijden maar ook mevrouw Schouten in de zomerstop missen. Elke thuiswedstrijd bezoekt ze met haar 96 jaar onze politiepaarden bij de Kuip en verwent ze ze met suikerklontjes", schrijft de politie op Facebook.



"Ze wordt de laatste tijd vaak herkend bij het stadion door onbekende supporters, vertelt ze lachend als we op bezoek gaan bij haar thuis. We bedanken haar met een bos bloemen weer voor een voetbalseizoen goede zorg", aldus de bereden politie.