"Toen mijn contract bij Feyenoord afliep, kwam er vrij weinig op mijn pad"

Luigi Bruins heeft zijn contract bij Excelsior Rotterdam met één seizoen verlengd. De middenvelder kiest daarmee voor zekerheid, zo laat hij weten aan RTV Rijnmond.



"Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat mijn contract afliep, bij Nice, bij Feyenoord, en dat er uiteindelijk vrij weinig op mijn pad kwam. Er is nu wel geïnformeerd, vanuit Turkije, het Oostblok, maar dat was hele lichte navraag. Niet om serieus te nemen", vertelt de 30-jarige voetballer.



Vanuit Nederland was er geen interesse voor de ex-Feyenoorder. "Ik ken mijn situatie in Nederland, heb een stempel, daar ga ik niet moeilijk over doen. Ik ben in gesprek gegaan met Excelsior, zij hebben het vertrouwen uitgesproken, dus is de keuze heel makkelijk", aldus Bruins.