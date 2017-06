'Real Madrid reserveert plek voor clubicoon Raúl'

Raúl staat voor een terugkeer bij Real Madrid. Volgens de Spaanse sportkrant Marca komt de wens van president Florentino Pérez uit en is een hereniging aanstaande.



Raúl kwam in 1992 als jeugdspeler naar Real Madrid, waar hij binnen een paar jaar in de hoofdmacht speelde. In 2010 verliet de Madrileen het Bernabéu als clubicoon. Daarna kwam de spits uit voor Schalke 04, Al-Sadd en de New York Cosmos voordat hij afzwaaide als profvoetballer.



De oud-international is inmiddels alweer een tijdje voetballer af en voor zijn grote liefde is dat aanleiding om een hereniging aan te gaan. In welke rol is nog onduidelijk, maar het past in de clubvisie om hem aan te nemen. Zo groeide Zinedine Zidane zelfs uit tot hoofdtrainer.



Eén van de opties is om hem als cultuurbewaker op te nemen, al dan niet als assistent-trainer.