Feyenoord kroonde zich op 14 mei tot landskampioen door Heracles Almelo met 3-1 te verslaan. Giovanni van Bronckhorst koos voor een speciale voorbereiding na de misstap bik Excelsior.



'Gio' belde zijn selectie persoonlijk als extra motivatie. "Ik denk dat die telefoontjes misschien wel de eerste stap waren naar de winst op Heracles", vertelt de trainer aan Helden. "In die telefoongesprekken heb ik ook met de karakters rekening gehouden. Natuurlijk heb ik ook Tonny Vilhena gebeld. Hij was geschorst, maar wel deel van het geheel. Ik zei hem dat we juist ook voor hem van Heracles zouden gaan winnen."



Volgens Van Bronckhorst stond winst de complete week centraal. "Dat klinkt zo simpel, maar blijkbaar is dat toch een proces." Zeker na Excelsior-uit. "Ik ben niet één keer boos geworden. We konden de titel nog altijd winnen, dat heb ik ook benadrukt. Ik zag dat mijn boodschap was binnengekomen toen we terug waren in Rotterdam."