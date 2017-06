Heerenveen-back kiest door 'ambitieuze verhaal' voor vertrek

Stefano Marzo is blij met zijn overstap van sc Heerenveen naar Sporting Lokeren. De rechtsback heeft voor drie jaar getekend in België.



"Ik ben ontzettend blij opnieuw in België te zijn. Met uitzondering van mijn korte passage bij Beerschot, waar toen toch wel wat problemen waren, speelde ik eigenlijk nog nooit in mijn land van herkomst", vertelt de oud-PSV'er op het digitale thuis van Sporting Lokeren.



Marzo was al langer in beeld. "Voor mij is het een logische keuze om mee in het nieuwe ambitieuze verhaal van deze club te stappen. Lokeren wil zo hoog mogelijk mikken en er alles aan doen om beter te doen dan de twee voorbije seizoenen. De transfers bewijzen die ambitie alleen maar."



In Lokeren stuit hij op een oude bekende. "Voor mij persoonlijk is het zeker een troef dat ik Luciano (Slagveer, red.) kan terugvinden. Onze samenwerking bij Heerenveen verliep voortreffelijk en het zal de integratie van ons beiden alleen maar vergemakkelijken."