'Morata en United zijn al akkoord over transferdeal'

Álvaro Morata lijkt daadwerkelijk op weg te zijn naar Manchester United. De Engelse topclub heeft met de 24-jarige spits van Real Madrid een akkoord bereikt, zo meldt journalist en transfergoeroe Gianluca Di Marzio.



Manchester United heeft ook al een aanbieding neergelegd bij Real Madrid. Zaakwaarnemer Juanma López sprak woensdagavond ruim twee uur in het Bernabéu in de hoop op een snel akkoord. De Madrilenen zouden inzetten op een gigantische afkoopsom van negentig miljoen euro, maar gezien zijn transferwens en rol binnen de ploeg lijkt een lager bedrag haalbaar.



José Mourinho liet Morata debuteren bij Real Madrid en aast in Manchester op een hereniging. De aanvaller keerde een jaar geleden terug in de Spaanse hoofdstad na een uitstapje bij Juventus, maar ondanks goede statistieken wist hij geen wekelijkse basisplaats op te eisen.