Update: Ajax loopt doelwit ondanks miljoenenbod mis

Ajax maakte donderdagmiddag de terugkeer van Klaas-Jan Huntelaar wereldkundig, maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Braziliaanse media melden immers dat Ajax serieuze interesse heeft in Sao Paulo-linksback Junior Tavares.



"Ajax is Junior al drie maanden aan het bekijken", reageert zaakwaarnemer Fabiano Carpegiani tegen Yahoo Esportes. Hij stelt dat Ajax volgende week al een bod gaat uitbrengen op de twintigjarige verdediger.



Het bedrag zou liggen op acht miljoen euro. Eerder deden de Amsterdammers ook al zaken met Sao Paulo vanwege de transfer van David Neres. Voor hem werd twaalf miljoen euro betaald.



Update 13 juni - 16:15 uur

De interesse van Ajax in linksback Junior Tavares is zéér serieus. Althans, dat claimt hij zelf in de Braziliaanse media. "Mijn manager is zelfs langs geweest bij Ajax, maar ik zit met mijn hoofd bij Sao Paulo. Ik wil deze club helpen", wordt hij geciteerd door Globo Esporte. Tavares wordt overigens ook gelinkt aan Galatasaray en Sevilla.



Update – 18:47 uur

Globe Esporte meldt dat deze overgang officieel van de baan is. Junior Tavares gaat voor twee jaar verlengen bij Sao Paulo, dat ook nog eens dertig procent van zijn transferrechten overneemt van Gremio. Zijn huidige club is nu voor tachtig procent eigenaar.