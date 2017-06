Wim Masker is kritisch over de verkoop van seizoenkaarten bij FC Groningen. In de Groninger Gezinsbode laakt hij de houding van de achterban.



"De feiten zijn ook dat het aantal seizoenkaarthouders bij ons steeds verder afneemt. We hadden er twee jaar geleden nog 14.000, vorig seizoen 12.000 en nu ruim 9000", aldus Masker in gesprek met het regionale medium. In zijn ogen is dit probleem ook elders in de stad te merken.



"Groningen heeft een beetje een Ajax-publiek", stelt hij vast. "Toen Donar een paar jaar geleden even een wat minder team had, bleven de tribunes van Martiniplaza meteen half leeg. Afgelopen seizoen won de Basketbaltrots van Het Noorden zo'n beetje alles wat er te winnen viel en direct zat de hal weer bomvol."



Masker noemt veel Groningse fans 'sportliefhebber' en minder 'onvoorwaardelijk supporter'. Met als toevoeging: "Om het stadion weer echt vol te krijgen, zal FC Groningen domweg beter en aantrekkelijker moeten voetballen. Aan Hans Nijland de uitdagende taak om daarvoor de voorwaarden te creëren."