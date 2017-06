Everton-scout heeft nieuws over toekomst Stekelenburg

Maarten Stekelenburg is daadwerkelijk van plan om afscheid te nemen van Everton. De doelman is niet onomstreden op Goodison Park en met de komst van Jordan Pickford (Sunderland) lijkt zijn rol uitgespeeld.



Scout Carlo Jacomuzzi reageerde tegenover Radio CRC op de reden van de transferontwikkelingen rond de plek onder de lat. "Stekelenburg is momenteel op weg naar de uitgang. Dus als hij vertrekt, moeten we zijn positie opvullen." Ook Pepe Reina (Napoli) is genoemd als aanwinst.



De oud-Ajacied ging vorig jaar zomer met manager Ronald Koeman van Southampton naar Everton. Stekelenburg veroverde een basisplaats en keerde zelfs terug in Oranje, maar verloor zijn plek ook weer door zowel vormproblemen als fysieke problemen.



Fans van Ajax zien hem graag terugkeren in Amsterdam. Het is onduidelijk of er wederzijdse interesse is, ook al omdat André Onana in principe de nummer één is komend seizoen.