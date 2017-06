Feyenoord-icoon De Wolf zorgt voor woede: "Zegt alles over hem.."

John de Wolf heeft weinig vrienden gemaakt met zijn keuze om amateurclub GVVV te verlaten voor Spakenburg. Daar wordt hij de opvolger van Joop Gall, ondanks dat hij net een contract voor twee jaar had getekend in Veenendaal.



"Dit voelt als een overval", treurt Loek Budding, bestuurslid technische zaken bij GVVV, in De Gelderlander. "Ondanks de goed verlopen samenwerking de afgelopen anderhalf jaar, heeft John ons vanaf het eerste moment niet geïnformeerd over de interesse van Spakenburg. Spakenburg heeft John bovendien benaderd zonder ons in kennis te stellen en zonder zijn doorlopende contract van twee jaar te respecteren. Dat zegt veel over de club Spakenburg, maar ook over John."



De Wolf informeerde wél Rob de Boer, voorzitter van de technische commissie van GVVV. "Dat John mij als verantwoordelijke man niet heet uitgenodigd voor deze ontmoeting, vind ik een vreemde actie. We hebben de afgelopen weken en maanden veel contact met elkaar gehad over de a-selectie. John's reden hiervoor is mij onbekend", foetert Budding tot slot.





John de Wolf per direct naar #Spakenburg en voelt zich al helemaal thuis. #Gvvv pic.twitter.com/Q8FkLtmfGq — D-Side DOVO (@dsidedovo) 13 juni 2017

Echt schandalig van zowel John de Wolf als Spakenburg. Bah! Wat een rotclub.. gun ze geen enkel succes😡 — kees van geenhuizen (@cgeenhuizen) 13 juni 2017