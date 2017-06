"Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan als Bosz"

Peter Bosz maakte weinig vrienden met zijn keuze om Ajax te verruilen voor Borussia Dortmund vorige week. Sommigen begrijpen hem echter juist maar al te goed.



Oud-international Khalid Boulahrouz bijvoorbeeld. "Die kritiek komt van mensen die thuis achter hun toetsenbord zitten, die hebben makkelijk lullen. Ze weten niet wat er bij komt kijken. Het lijkt me logisch dat je ambities hebt en altijd naar een hoger niveau streeft. Als Dortmund na zo’n goed seizoen komt, waarom zou je het niet doen? Die trein komt misschien maar een keer voorbij. Natuurlijk is er nog iets als loyaliteit, maar ik had hetzelfde gedaan", vertelt Boulahrouz bij Life After Football.



“De laatste jaren ben ik groot fan geworden van Dortmund", vervolgt de oud-mandekker, die ook best trainer van die club zou willen zijn. Net als van Arsenal, overigens. "Los van het feit dat het een prachtige club is, spelen ze ook mooi voetbal. Arsenal staat ook voor goed voetbal. Het gevoel, de uitstraling van die club.. die twee teams zou ik wel willen coachen."