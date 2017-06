'Opmerkelijke actie Real Madrid omtrent Ronaldo'

Het Spaanse medium El Confidencial komt donderdag met een opvallend bericht over een bijzondere actie van Real Madrid. De Champions League-winnaar zou dinsdag Spaanse redacties van kranten en websites hebben gebeld met het verzoek geen foto van Cristiano Ronaldo in een Real Madrid-shirt te plaatsen bij publicaties over zijn vermeende belastingfraude.



Ronaldo wordt ervan verdacht dat hij de Spaanse Belastingdienst tussen 2011 en 2014 voor 14,7 miljoen euro heeft opgelicht door bepaalde inkomsten niet op te geven. Real Madrid kwam direct met een officieel statement waarin de club het opnam voor de Portugese superster, maar blijkbaar was De Koninklijke wel bang voor imagoschade.



Sommige kranten en websites honoreerden het verzoek, al was dat niet bij alle redacties het geval.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

