'Aartsrivalen strijden om handtekening Terry'

John Terry vertrekt deze zomer bij zijn grote liefde Chelsea FC, maar is nog niet van plan een punt achter zijn carrière te zetten. Diverse clubs willen de routinier dan ook inlijven.



Birmingham City heeft een contractvoorstel neergelegd bij Terry, dat liet trainer Harry Redknapp weten in gesprek met Talksport. "We hebben hem een goed voorstel gedaan en meer kunnen we niet doen", aldus de zeventigjarige manager. Opvallend is het feit dat eerder ook het gerucht ging dat Aston Villa de 36-jarige stopper naar het Championship wil halen. The Villans zijn namelijk de grote rivaal van Birmingham City.



Tijdens de vakantie in de Algarve werd Terry nog gespot tijdens een potje golf met Aston Villa-manager Steve Bruce en daarbij zou ook een samenwerking aan de orde zijn gekomen.