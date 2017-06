'Bayern schrikt zich dood van eisen Sánchez'

De Chileense aanvaller Alexis Sánchez maakt momenteel maar weinig vrienden. De spits wil weg bij Arsenal omdat hij vindt dat hij te weinig verdient in het Emirates Stadium, maar ook voor de diverse geïnteresseerde topclubs vraagt hij te veel. Bayern München is om die reden afgehaakt, aldus het medium BILD.



Naar verluidt wilde de topclub uit Beieren heel erg ver gaan voor een akkoord met Sánchez, maar vroeg die laatste om een jaarsalaris van maar liefst 25 miljoen euro. En dat vond de werkgever van Oranje-international Arjen Robben toch net wat te gek. Ter vergelijking: de hiervoor genoemde Bedumer en oud-PSV'er verdient in de Allianz Arena ongeveer zeven miljoen euro per seizoen.



De Franse vleugelspits Franck Ribéry is de topverdiener van Bayern met ongeveer twaalf miljoen euro per jaar, maar dit bedrag wilde Sánchez dus verdubbeld zien. Der Rekordmeister schrok zich dood nadat de eisen van de Chileense international werden aangehoord en haakte naar verluidt gelijk af. Het is niet bekend of de Duitsers al een ander transfertarget hebben voor de voorhoede.