'Van Gaal moet coach worden in de Belgische league'

Antwerp heeft nog altijd geen trainer voor het komende seizoen, maar de club praat wel met twee trainers. Het zoekt naar een coach met ervaring en een internationaal netwerk. Volgens columnist Hugo Camps is er dan maar één man geschikt om de Great Old te coachen.



"Bij het illustere duo Gheysens-D'Onofrio past eigenlijk maar één coach: Louis van Gaal", stelt hij in Het Laatste Nieuws. "Oud-speler van Antwerp, internationaal gerenommeerd, spektakelman, Bourgondiër. De coach moet een afspiegeling zijn van geld, succes en prestige. Van Gaal bulkt ervan."



"En hij houdt van België, met dank aan zijn vrouw Truus, die de weg naar joodse diamantairs en Japanse tuinen in Brasschaat blindelings vindt. Ook niet onbelangrijk: de Antwerpse golfclub is nabij. Geliefd terrein van Louis van Gaal voor diepzinnige gesprekken. Geld kan het probleem ook niet zijn. De Nederlander is al tachtig keer binnen en sponsors staan in de rij om hem te voorzien in zeven limousines en 83 keukens. Truus mag rekenen op een Jeep. Ik kan niet wachten om Louis te begroeten aan de Bosuil."