'Klaassen sluit akkoord over miljoenentransfer'

Ajax moet het na de zomer doen zonder zijn aanvoerder, zoveel is inmiddels wel duidelijk. De Amsterdammers zijn nog in onderhandeling met het Engelse Everton, maar Davy Klaassen is er volgens de Liverpool Echo uit met de Toffees over een meerjarig contract in het Goodison Park-stadion.



De bovenstaande krant meldt dat er in de afgelopen dagen onderhandelingen zijn gevoerd tussen de vertegenwoordiging van de middenvelder en de beleidsbepalers van Everton. Met succes dus, want Klaassen zou een akkoord gesloten hebben met de Premier League-ploeg van coach Ronald Koeman. Het is vooralsnog onduidelijk wat Klaassen precies gaat verdienen in Engeland.



Nu is het voor de Toffees zaak om eruit te komen met Ajax. De Telegraaf repte eerder van een transfer ter waarde van ongeveer dertig miljoen euro. Vooralsnog zouden de Engelsen echter iets onder de vraagprijs van de Amsterdammers zitten. De Liverpool Echo is in ieder geval duidelijk: men verwacht binnen een dag ook een deal tussen de beide clubs. Aan het einde van de week zou Klaassen vervolgens gepresenteerd worden in Liverpool.