'Internazionale-scouts verbazen zich over Ajacied'

Het is inmiddels wel bekend dat Internazionale een oogje heeft op centrumverdediger Davinson Sánchez. De Italianen volgen de international van Colombia al langer en hebben hem naar verluidt uitvoerig gescout. De talentenjagers van de Nerazzurri zijn in Italië echter op de proppen gekomen met een andere naam.



Bij het scouten van Sánchez zouden de werknemers van Inter namelijk onder de indruk zijn geraakt van Matthijs de Ligt, de kompaan van de Colombiaan in het hart van de verdediging bij Ajax. De topclub uit Milaan is op zoek naar een nieuwe stopper, maar zal daarbij hoogstwaarschijnlijk niet meteen uitkomen bij de kersverse Oranje-international. In de toekomst wil Internazionale echter terugkomen voor de diensten van De Ligt, aldus de Italiaanse media.



De Nederlander wordt niet alleen door Inter gevolgd, maar ook door een groot aantal ploegen uit de Europese top, waaronder bijvoorbeeld Real Madrid en Bayern München. De Ligt acht zichzelf echter nog niet klaar voor een nieuwe stap. "En er zijn altijd geruchten. Het zullen vast geen misselijke clubs zijn? Dat doet natuurlijk wel iets met je. Maar ik doe gewoon mijn best bij Ajax. Als het tijd is voor een volgende stap, dan is dat zo. Maar nu is dat nog niet het geval. Nog lang niet."