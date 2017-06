'Boëtius neemt beslissing over Feyenoord-transfer'

Feyenoord is buitenspeler Eljero Elia kwijtgeraakt aan het Turkse Basaksehir en dat betekent dat de Rotterdammers op zoek moeten gaan naar een nieuwe linksvoor. Wat dat betreft wordt Jean-Paul Boëtius al een paar dagen in verband gebracht met zijn oude ploeg en volgens de Zwitserse media is de Nederlander er wel uit.



In het afgelopen seizoen speelde de vleugelspits op huurbasis voor het Belgische KRC Genk, dat ook over een optie tot koop beschikte. De Jupiler Pro League-club wenste hier echter geen gebruik van te maken en stuurde Boëtius terug naar zijn eigenlijke werkgever, het Zwitserse FC Basel. Het medium Tageswoche weet dat de aanvaller nu een beslissing heeft genomen over zijn toekomst.



Volgens de krant heeft Boëtius bij de president van Basel, Bernhard Burgener genaamd, aan de bel getrokken. Hij hoopt dat de Zwitsers bereid zijn om hem te laten gaan, het liefst voor niet zo heel veel geld. De Nederlander zou in ieder geval alleszins openstaan voor een hereniging met zijn oude liefde Feyenoord, de club die hem opleidde. Naar verluidt heeft hij besloten dat Rotterdam zijn voorkeur geniet.